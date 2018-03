Friezen krijgen eigen munt

Friesland krijgt als allereerste Nederlandse provincie een eigen betaalmunt. De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) introduceert namelijk het Leeuwarden Vijfje. Deze munt is ontworpen ter herinnering aan het rijke Friese erfgoed en ter ere van ‘Leeuwarden - Fryslân 2018 als Culturele Hoofdstad van Europa’. Ook kan de munt in geheel Nederland als wettelijk betaalmiddel worden gebruikt. Het ontwerp is afkomstig van de kunstenaar Navid Nuur.

Op de munt staan typisch Friese kenmerken centraal, zoals de juwelen van Mata Hari, de grote Friese wateren vol iconische Friese zeilboten, en de prachtige Friese paarden. Het geheel is omringd door Friese pompeblêden, de bekende bladeren van de gele plomp en witte waterlelie. “Met een herdenkingsmunt vier je het leven, beleef je het momentum en eer je het verleden” – dat was het uitgangspunt van Nuur voor het ontwerp.

Hij verbindt de eigenzinnige krachten uit het verleden met het heden. De eeuwenoude Friese handwerktechnieken van houtsnijwerk en muntambacht zorgen namelijk voor een antiek gevoel, terwijl de munt juist ook door de digitale en 3D-printtechnieken een karakteristieke en eigentijdse uitstraling krijgt.

Culturele Hoofdstad van Europa

Leeuwarden-Fryslân is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Vanuit de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 worden verschillende activiteiten ondernomen om hier de aandacht op te vestigen. In totaal zijn er ruim zestig projecten en ideeën opgenomen in het programma. Een daarvan is het uitgeven van het Leeuwarden Vijfje met als hoogtepunt de Eerste Slag, een officieel ceremonieel moment waarop het eerste vijfje wordt geslagen.

Eerste Slag

Op donderdag 29 maart 2018 om 13.00 uur vindt de ceremoniële Eerste Slag plaats in het voormalige postkantoor hotel Post-Plaza. De burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, zal de eerste munt op een traditionele manier slaan. Bij mooi weer gebeurt dat buiten op de slingerpers, bij slecht weer binnen met een hamerslag. Muntmeester Stephan Satijn is gastheer tijdens de ceremonie.