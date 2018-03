Michael P. betrokken bij geweldsincident Pieter Baan Centrum

De 27-jarige Michael P. - verdachte in de zaak Anne Faber - blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist tijdens de tweede zitting – een zogenoemde regiezitting. De man uit Den Dolder zit vast op verdenking van moord, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting.

Onderzoekswensen

Tijdens de regiezitting zijn er onderzoekswensen besproken. De advocaat verzocht de rechtbank onder andere om een medebewoner van de verdachte te horen en om extra forensisch onderzoek uit te voeren. De rechtbank vindt het in het belang van de verdediging om dit onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek vindt plaats onder leiding van de rechter-commissaris.

Vervolg

De rechtbank is tijdens de regiezitting ook op de hoogte gesteld van de voortgang van de observatie in het Pieter Baan Centrum. Die is onderbroken wegens een geweldsincident, maar zal vanaf maandag weer worden hervat. Het rapport kan naar verwachting begin mei worden opgeleverd en zal besproken worden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 11 en 12 juni.