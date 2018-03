Giraffe geboren in Beekse Bergen

Geen kleintje

Finn is geen kleintje, hij is zelfs extreem groot. 1 meter en 90 centimeter, dat is 10 centimeter langer dan normaal. Bezoekers van het Safaripark kunnen Finn bewonderen in de stal van het giraffenverblijf. De tijden van kraamvisite variëren wel, want moeder en zoon hebben hun rust nog nodig. Beekse Bergen is erg blij met de komst van Finn.

Vier centimeter per week

Finn is dus al bijna twee meter groot en weegt ongeveer 50 kilo. Het eerste jaar drinkt een jonge giraffe melk bij zijn moeder. Daarnaast begint hij ook al andere voeding te eten. Dat eten heeft hij nodig om goed te kunnen groeien. Als een giraffe één jaar oud is, is hij al twee keer zo groot als bij zijn geboorte. Dat betekent dat hij gemiddeld bijna vier centimeter per week groeit!

Een groot hart

Giraffes hebben een hele lange nek. Dat betekent dat hun hart heel hard moet pompen om genoeg bloed naar hun kop te brengen. Een giraffenhart is dan ook het grootste hart van alle dieren op het land. Het weegt bijna elf kilo. Om al het bloed rond te pompen, klopt het hart van een giraffe twee keer zo snel als dat van een mens.