Harderwijk stelt zich kandidaat voor intocht Sinterklaas

Harderwijk heeft zich kandidaat gesteld bij de NTR voor de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar. De stad reageert hiermee op de brandbrief die de NTR naar gemeenten had gestuurd over de intocht. Er had zich nog geen enkele gemeente kandidaat gesteld.

In 2010 organiseerde Harderwijk ook de landelijke intocht van de goedheiligman. Het zou volgens het AD dan de eerste keer zijn dat Sinterklaas de intocht in dezelfde stad houdt. Burgmeester Harm-Jan van Schaik laat aan de krant weten: ‘We hebben de draaiboeken van 2010 nog in de kast liggen. Natuurlijk is de situatie nu anders, gezien de Pietendiscussie, maar we zijn daar niet bang voor. Sinterklaas is het grootste kinderfeest in ons land, dat mag niet in het water vallen, Harderwijk wil er een positief feest van maken. Met onze nieuwe boulevard en het Waterfront is Harderwijk heel geschikt voor een mooie intocht.’