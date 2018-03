Consumentenbond eist betere updates van Samsung bij rechter

Maandag staan de Consumentenbond en Samsung tegenover elkaar in de rechtszaal. Inzet is het updatebeleid van de smartphonefabrikant. Via de rechter wil de Consumentenbond Samsung dwingen zijn smartphones langer en vaker van updates te voorzien, zo laat de Consumentenbond vrijdag weten.

Veiligheidsupdates zijn nodig

De Consumentenbond eist dat Samsung zijn telefoons gedurende de gehele gebruiksduur – dus minimaal 2 jaar na aankoop of 4 jaar na introductie – updatet. De veiligheidsupdates en Androidupgrades zijn nodig om de toestellen goed en veilig te laten werken. Daarnaast wil de Consumentenbond dat Samsung duidelijke en goed vindbare informatie verstrekt aan consumenten, over hoe lang en hoe vaak ze hun toestellen updaten.

Kort geding

In februari 2016 spande de Consumentenbond een kort geding aan tegen Samsung met vergelijkbare vorderingen. De rechter kwam toen niet tot een inhoudelijk oordeel omdat hij de kwestie te complex achtte voor de snelle kort gedingprocedure. Vanwege het belang voor consumenten, besloot de Consumentenbond een uitgebreidere bodemprocedure te starten en dagvaardde Samsung in november 2016. De rechtszaak vindt plaats in de Rechtbank Den Haag en begint om 9:30 uur.

Niet vanzelfsprekend

Dat het updaten van Android smartphones niet vanzelfsprekend is, blijkt uit verschillende onderzoeken van de Consumentenbond. Het meest recente onderzoek (februari 2018) wees uit dat slechts 22 procent van de toestellen die werden verkocht tussen januari 2015 en februari 2018, in januari of februari van 2018 een veiligheidsupdate had gekregen. De updates van het besturingssysteem liepen nog verder achter. Ook de informatievoorziening hierover richting consumenten is gebrekkig.

'Iets verbeterd'

Sinds de dagvaarding heeft Samsung zijn updatebeleid iets verbeterd. Sommige modellen krijgen inmiddels maandelijkse veiligheidsupdates, maar dit geldt lang niet voor alle toestellen.