Vervolging opdrachtgevers liquidaties criminele milieu door inzet kroongetuige

Om opdrachtgevers en andere betrokkenen van een reeks moorden in het criminele milieu strafrechtelijk te kunnen vervolgen zet het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw een kroongetuige in. Dit heeft het OM vrijdag bekendgemaakt.

Kroongetuige

Het Landelijk Parket maakte vrijdag op een terechtzitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol bekend dat een verdachte verklaringen heeft afgelegd over een reeks liquidaties in Amsterdam en Utrecht.

Vergismoord Utrecht

Het gaat om de 30-jarige verdachte Nabil B., die zelf sinds september 2017 in voorlopige hechtenis wordt gehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een zogenoemde vergismoord op 12 januari 2017, de liquidatie van Hakim C. in de Utrechtse wijk Overvecht. Ook wordt hij verdacht van het voorbereiden van een poging tot moord enkele dagen later op Khalid H.

Overeenkomst

B. heeft zichzelf vorig jaar bij politie en justitie gemeld omdat hij zich bedreigd voelde en in gewetensnood was gekomen. Hij is in de afgelopen maanden gehoord en heeft verklaringen afgelegd over liquidaties, pogingen tot moord en voorbereidingen voor moord. Hij heeft niet alleen over zichzelf verklaard, maar ook over zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.

Overeenkomst met OM

De verdachte heeft in december 2017 een overeenkomst gesloten met het OM, een zogenoemde kroongetuigeregeling. Deze overeenkomst kwam tot stand na toetsing door de rechter-commissaris in Amsterdam. Het OM ziet zijn verklaringen als een belangrijke mogelijkheid om niet alleen de schutters, maar ook de opdrachtgevers van deze en andere moorden voor de rechter te brengen. De kroongetuige heeft met zijn verklaringen niet alleen anderen, maar ook zichzelf belast.

Gewelddadiger

De aard van liquidaties is sinds de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in december 2012 veranderd. De moorden in de onderwereld zijn steeds gewelddadiger. De drempel om een liquidatie uit te voeren lijkt steeds lager te liggen. Meestal zijn de daders jonge mannen, die voor betrekkelijk weinig geld met volautomatische vuurwapens op straat en midden in woonwijken hun dodelijk werk doen. Dat omstanders risico’s lopen en worden geraakt en zelfs dat het verkeerde doelwit wordt vermoord nemen de daders voor lief.

Einde aan onaantastbaarheid

Er is de politie en het OM alles aan gelegen om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Het OM hoopt dat met de kroongetuige een einde kan worden gemaakt aan de negatieve spiraal van excessief geweld en de onaantastbaarheid van opdrachtgevers. De stap die B. heeft gezet, is ook voor andere verdachten een duidelijk signaal dat er wel degelijk een weg terug is. Dat je wel uit het gesloten criminele milieu kunt stappen.

Waarheid vertellen

De eerste verklaringen van B. zijn kort geleden toegevoegd aan zijn dossier en aan het strafdossier van Mohamed R., die vrijdag op een pro forma zitting terecht stond vanwege de moord op C. en de poging tot moord op H. Door de vergismoord op C. was B. zelf in een onmogelijke positie gekomen. Hij was al jaren goed bevriend met de familie van het slachtoffer. B. legde na de moord contact met de familie en heeft zich bij de politie gemeld om de waarheid te vertellen. Hij is op zijn eigen aanwijzing aangehouden.

Beloningen

De kroongetuige B. heeft de 40-jarige Redouan T. aangewezen als opdrachtgever van liquidaties. Ook over Said R., de broer van de terecht staande Mohamed R., heeft hij belastende verklaringen afgelegd. Beiden worden dringend gezocht door de politie en het OM. Voor informatie die leidt tot hun aanhouding zijn beloningen van 25.000 euro uitgeloofd.

Het OM in Midden–Nederland vervolgt de twee schutters en twee andere uitvoerders van de liquidatie van C. en de moordpoging op H. Op 26 maart en 12 april aanstaande zijn in deze zaken tussentijdse terechtzittingen gepland. Het Landelijk Parket richt zich met de zaak Marengo op de opdrachtgevers van liquidaties.