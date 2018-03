Amsterdammers tegen Sleepwet maar voor GroenLinks

Vrijdag zijn in Amsterdam de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdeelcommissies en het raadgevend referendum over de nieuwe Wiv-wet officieel bekendgemaakt.

Hieruit blijkt dat een groot merendeel van de Amsterdammers tegen de sleepwet is maar dat Groenlinks de absolute winnaar is van de verkiezingen met maar liefst 10 zetels en daarbij D66, die slechts 8 zetels haalde, voorbij is gestreefd.

347.148 stemmen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn 347.148 stemmen uitgebracht in Amsterdam. De kiesdeler, het aantal benodigde stemmen per zetel is 7714 stemmen. Er komen 12 partijen in de gemeenteraad die 45 zetels telt.

Definitieve zetelverdeling:

GroenLinks - 10

D66 - 8

VVD - 6

PvdA - 5

SP - 3

Partij voor de Dieren - 3

Denk - 3

Forum voor Democratie - 3

CDA - 1

Partij van de Ouderen - 1

ChristenUnie - 1

Bij1 - 1

Referendum

Amsterdam stemt tegen bij het landelijk raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is 319.040. Hiervan stemden 98.628 stemmen, 30,9%, voor, 204.795 stemmen, 64,2%, tegen en 15.617 stemmen, 4,9%, blanco.