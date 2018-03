Politie heeft al 90 Engelse supporters opgepakt in Amsterdam

Donderdagavond hield de politie in totaal al 25 Engelse supporters aan in de binnenstad van Amsterdam vanwege wangedrag maar de teller staat sinds vrijdagavond 21.00 uur al op 90. Dit heeft de politie vrijdag laten weten. Vandaag werden er tot nu toe nog eens 65 aanhoudingen verricht waardoor het totaal op 90 uitkomt.

Mobiele Eenheid

In totaal hield de aanhoudingseenheid donderdagavond al 25 verdachten aan voor het plegen van diverse strafbare feiten, waaronder openlijk geweld. Door de veelal dronken supporters zijn ook bierflesjes richting de politie gegooid. In de loop van de avond werd de onrust door de Engelse supporters groter in de binnenstad, zo groot dat de Mobiele Eenheid van de politie is ingezet.

Vriendschappelijke wedstrijd

Ook vrijdag zijn er tot nu toe nog eens 65 aanhoudingen verricht rond de grachten. Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. Er zijn ongeveer 1500 Engelsen supporters meegereisd naar Amsterdam. Vandaag treft de politie ook voor en na de wedstrijd extra maatregelen.