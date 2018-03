Man zit met in Amsterdam gevonden handgranaat in zijn maag en belt politie

Donderdagavond heeft de politie naar aanleiding van een melding van een handgranaat in de Duikerstraat in Aalsmeer een onderzoek ingesteld en vastgesteld dat dit explosief in Amsterdam heeft gelegen. De politie zoekt getuigen die hier meer van weten.

'In Amsterdam gevonden'

Rond 19.05 uur meldde een 21-jarige inwoner van Aalsmeer dat hij vermoedelijk een handgranaat had meegenomen, die hij in Amsterdam had aangetroffen. Tevens deelde hij mee dat hij deze voor zijn woning had gelegd. Uit voorzorg sloot de politie de straat af en liet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ter plaatse komen voor onderzoek. De EODD heeft vastgesteld dat het daadwerkelijk om een handgranaat ging en heeft deze onschadelijk gemaakt.

Veegwerkzaamheden

De politie heeft de 21-jarige man uit Aalsmeer als getuige gehoord. Uit het verhoor bleek dat hij de handgranaat tijdens zijn veegwerkzaamheden donderdagochtend rond 08.15 uur aantrof in de Korte Leidsedwarsstraat en had meegenomen.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die mogelijk informatie hebben over het achterlaten van dit explosief in Amsterdam. Zij kunnen contact opnemen op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.