Buitenlandse bus in Amsterdam beschoten

Vrijdagavond is in Amsterdam rond 19.00 uur de chauffeur van een buitenlandse bus beschoten. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Bos en Lommerplein

De bus, waarin tientallen passagiers zaten, werd beschoten toen deze in de omgeving van het Bos en Lommerplein reed. 'De ruit van de bus is vernield maar er zijn geen gewonden gevallen', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

De politie heeft een afzetting gemaakt rond het incident en is een onderzoek gestart. De recherche van district West doet het onderzoek waarbij ook forensische specialisten zijn ingezet. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend.