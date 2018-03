Viertal aangehouden na schietincident bij woningoverval

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie, na een lange achtervolging, vier mannen aangehouden in Rotterdam na een woningoverval in Bergen op Zoom waarbij door de verdachten is geschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding schietpartij

Bij de meldkamer kwam op vrijdag 23 maart rond 22.00 uur een telefoontje binnen dat er op de Adriaan Brouwerstraat in Bergen op Zoom geschoten zou zijn. Meerdere politie-eenheden met kogelwerende vesten gingen direct naar de straat toe. Niemand bleek gewond te zijn geraakt tijdens het incident. Er zijn direct meerdere getuigen gehoord en de straat is afgezet voor verder (sporen)onderzoek. Eerste onderzoek wijst uit dat er vermoedelijk meer dan een keer geschoten is.

Woningoverval

Aanleiding voor het schietincident lijkt een woningoverval te zijn geweest waarbij vier mannen een van de huizen in de straat zijn binnengedrongen. Toen ze er vandoor gingen en de bewoner de achtervolging inzette is er geschoten. Het viertal ging er vervolgens met een auto vandoor.

Aanhouding

Doordat het kenteken van de auto bij de politie bekend was kon de wagen worden opgespoord. Rond 0.30 uur zijn vier mannen in de auto in Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde vanwege de mogelijk aanwezigheid van een vuurwapen door middel van de uitpraatprocedure. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 26-jarige en een 30-jarige Rotterdammer en een 29-jarige Middelburger. Het viertal is ingesloten in cellencomplex de Mijkenbroek in Breda.