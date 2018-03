Menigte gooit glas en stenen naar politie in Maastricht

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie ingegrepen bij een grote vechtpartij in een horecagelegenheid aan de Boschstraat in Maastricht.

Menigte tegen politie

'Daarbij keerde de menigte zich op straat tegen de politie', zo meldt de politie zaterdag. Een verdachte werd aangehouden. Na een half uur keerde de rust terug en was de openbare orde weer hersteld.

Melding beveiliging

Even voor 04.30 uur kreeg de politie een melding van de beveiliging dat er binnen een vechtpartij gaande was. Het is onduidelijk hoeveel personen daar precies bij betrokken waren. Meerdere politiepatrouilles gingen er direct op af.

Glas en stenen naar politie gegooid

Toen zij arriveerden was het in de uitgaansgelegenheid onder controle, maar buiten bleef de sfeer grimmig en keerde de menigte zich tegen de politie waarbij met glas en stenen werd gegooid. Het ging om enkele tientallen personen die op linie door de politie met politiehonden uit elkaar werden gedreven om de openbare orde te herstellen. Daarbij zijn enkele personen gebeten en is een aanhouding verricht.