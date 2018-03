Man (75) dood aangetroffen in zijn woning, 22-jarige verdachte aangehouden

Vrijdagmiddag is een 75-jarige man uit Alkmaar rond 13.30 uur dood gevonden in zijn woning aan de Limmerhoek in Alkmaar. 'Het slachtoffer is door geweld om het leven gebracht', zo laat de politie zaterdag weten.