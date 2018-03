Wereldwijd protest tegen vuurwapengeweld Amerika, ook in Amsterdam

Zaterdag hebben op het Museumplein in Amsterdam tientallen mensen gedemonstreerd bij het Amerikaanse consulaat tegen het vuurwapengeweld op scholen in Amerika.

'March for Our Lives'

De demonstratie is onderdeel van de 'March for Our Lives', een initiatief van Amerikaanse scholieren die afgelopen maand de schietpartij op hun school de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida overleefden.

27 doden

Bij de schietpartij die zich op Valentijnsdag 14 februari 2018 voordeed, vielen 17 doden. De demonstratie wordt wereldwijd in diverse landen gehouden als protest tegen de het vuurwapengeweld op Amerikaanse scholen en het huidige wapenbeleid.