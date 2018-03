MH-17 gedenkteken onthuld op Vliegbasis Eindhoven

Zaterdag is op Vliegbasis Eindhoven, op initiatief van de Stichting Walk-for-298, een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan de repatriëring van de 298 slachtoffers met de MH17.

Vliegramp

De ramp met de MH17 was één van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. De indrukwekkende beelden van de rouwstoet vanaf de vliegbasis maakten veel emoties los en gingen de hele wereld over. Het gedenkteken werd onthuld door de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk en Eindhovens burgemeester John Jorritsma.

Gedenkteken vliegramp MH17

Het gedenkteken, met de naam “De Verbinding”, staat bij de vliegbasis Eindhoven, omdat in de periode van repatriëring van de slachtoffers, dáár de nabestaanden, de slachtoffers en de hulpverleners zijn samengekomen. Het beeld, ontworpen door de bekende 92-jarige Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans, bestaat uit cirkels met verschillende teksten, verwijzend naar de ramp, die samen een wereldbol vormen.

Leegte

De leegte die in deze bol zichtbaar is memoreert aan de leegte die achtergebleven is bij de nabestaanden door het gemis van hun dierbaren. Deze bol rust op drie pilaren die verwijzen naar de slachtoffers, de nabestaanden en de vele hulpverleners. Het drie meter hoge beeld staat op een sokkel gemaakt van 298 stenen, waarbij iedere steen symbool staat voor een slachtoffer. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het gedenkteken.

Waardig programma

Samen met professionals en enkele nabestaanden was er een mooi en waardig programma in elkaar gezet. “Wij zijn dankbaar voor de vele hulp en ondersteuning die wij vanuit de gemeente Eindhoven en het bedrijfsleven ontvangen. Zo wordt de onthulling net zo waardig als de aankomstceremonies destijds” aldus Anton Kotte, één van de nabestaanden en Ronald Rutten, voorzitter van de stichting en destijds werkzaam als coördinator op het platform bij de aankomstceremonies. Naast diverse sprekers waren er optredens door het Philips Harmonie Orkest en het Koninklijke Mannenkoor La Bonne Espérance, die samen speciaal voor de onthulling een geweldig muziekarrangement hebben samengesteld.