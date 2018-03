Giraffe in Limburgse dierentuin bij noodlottig ongeval overleden

Zaterdag is in de Limburgse dierentuin GaiaZOO een giraffe overleden bij een noodlottig en bizar ongeval. Dit heeft de dierentuin zaterdag bekendgemaakt.

Beklemd in vork van boomstronk

'Giraffevrouw Philani, die in het voorjaar van 2014 in GaiaZOO is geboren, is met haar hoofd beklemd geraakt in de vork van een boomstronk die al jarenlang midden op de grote savanne staat', aldus de dierentuin. Hoe het dier in zijn benarde situatie is geraakt is onduidelijk en onverklaarbaar. Waarschijnlijk is het dier gestruikeld en bekneld geraakt en heeft het zichzelf niet weten te bevrijden.

Overleden

Omdat de overige giraffen en savannebewoners pas na uren in hun binnenverblijven konden worden gelokt, duurde het lang voordat de dierverzorgers Philani uit haar noodlottige situatie konden bevrijden. Het dier was inmiddels overleden. Deze zonnige en drukbezochte lentedag heeft voor de medewerkers van GaiaZOO daarmee een zeer zwarte rand. Philani was de tiende giraf die in GaiaZOO het levenslicht heeft gezien.