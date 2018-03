Nederland weer een stukje schoner door opruimen zwerfafval

Stijging deelnemers

Het aantal deelnemers is gestegen met 17% ten opzichte van vorig jaar. Opvallende trends dit jaar: steeds meer jongeren doen mee en het groeiende aantal initiatieven op, om en in het water. In 2018 hebben meer dan ooit bedrijven, scholen, BSO’s, verenigingen en gemeenten samen met hun buurtbewoners de bezem opgepakt en de buurt zwerfafvalvrij gemaakt.

OSS

Het startschot voor de Landelijke Opschoondag, die als thema ‘één buurt, één missie’ had, klonk in Oss. Hier hebben maar liefst 350 mensen uit de omgeving, samen met roeivereniging Aross, Stichting Landschapsbeheer Oss, de gemeente, de MikMakkers, de zeeverkenners, lokale ondernemers en vrijwilligers de voorjaarsschoonmaak ingeluid. Mede in het kader van project Schone Maas zijn 15 buitengebieden van de gemeente zwerfafvalvrij gemaakt. In de week voorafgaand aan Landelijke Opschoondag waren er in de gemeente Oss al 28 scholen en 3.100 leerlingen bezig met opschoonacties.

ALMERE

Ook in Almere werd Landelijke Opschoondag groots aangepakt. Jong en oud trok met een grote Afvalstoet door het centrum van de stad. Op vrolijke wijze werd getoond hoe belangrijk het is om de stad schoon te houden. De Almeerse rapper Yes-R hielp ook een handje en sloot de Opschoondag af met een optreden op de Grote Markt.