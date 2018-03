Man (47) opgepakt voor ombrengen vrouw (46)

Agenten troffen in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart rond 03:10 uur na een melding in een woning aan de Julianalaan het stoffelijk overschot van een vrouw aan. Het gaat om de 46-jarige bewoonster. De vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen.

Een 47-jarige man uit Wernhout is aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Het rechercheteam houdt alle scenario’s open.

De politie startte vannacht direct een onderzoek in en rond de woning. Forensische rechercheurs deden sporenonderzoek. Agenten hielden een buurtonderzoek. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. De politie zet het onderzoek in de woning de komende dagen voort