Zomertijd weer ingegaan

In de nacht van zaterdag op zondag is de zomertijd weer ingegaan. Een uurtje korter slapen, maar vanaf nu ’s avonds een uur langer licht.

De zomertijd eindigt weer in de nacht van 27 op 28 oktober en gaan we weer terug naar de wintertijd. In ongeveer zeventig landen wordt er twee keer per jaar de klok verzet.

De gedachten achter de zomer- en wintertijd is dat dit energie bespaart. Doordat het langer licht is, hoeven de lampen pas later aan. Ook het aantal verkeersdoden en criminaliteit zou dalen tijdens de zomertijd.

Er zijn voor- en tegenstanders van het verzetten van de klok. Veel mensen hebben last van het veranderen van hun bioritme.