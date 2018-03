Verkeersongeval in Heerenveen eist leven 13-jarige jongen

Een 54-jarige automobilist uit Oranjewoud reed die woensdag in zijn auto met aanhanger over de Leeuwarderstraatweg en wilde linksaf slaan de Windas in. Hierbij moest hij een fietspad oversteken. Bij het oversteken botste de 13-jarige jongen tegen de auto met aanhanger. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hier is hij enkele dagen later overleden aanzijn verwondingen. De automobilist is op het bureau gehoord over het ongeval.