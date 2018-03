Kabinet komt met reeks maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren

Hiermee vult Van Veldhoven het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan. Met name in drukke straten in onze binnensteden en op een beperkt aantal plekken rond veehouderijen voldoet Nederland nog niet overal aan Europese normen. Het aangevulde plan zal op dinsdag 27 maart in consultatie gaan. Ook wordt het pakket parallel aan de zienswijzeprocedure doorgerekend.

‘Gezonde lucht van levensbelang’

Van Veldhoven: “We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en knelpunten uit de wereld uit te helpen. Het stopt dan ook niet wanneer we straks aan Europese normen voldoen, want het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Gezonde lucht is van levensbelang.”

Concrete maatregelen

In het aangepaste Samenwerkingsprogramma worden op verschillende niveaus ruim 100 extra maatregelen opgenomen. Maatregelen die op korte termijn effect hebben, zoals de herinrichting van een kruispunt. Of acties die op iets langere termijn werken, zoals extra investeringen in elektrische laadpalen. Daarnaast komt het Rijk met wetgeving die het mogelijk maakt dat gemeenten lagere parkeertarieven kunnen vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn en worden de mogelijkheden voor het stimuleren van schonere mobiele werktuigen onder de loep genomen.

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen om met het oog op onze gezondheid luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is overal te voldoen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Uit de rapportage voor 2017 blijkt dat in veruit het grootste deel van Nederland de concentraties onder de deze normen liggen. Langs drukke straten in zeven steden zijn er nog wel overschrijdingen, net als in gebieden rond intensieve veehouderijen.