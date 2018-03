Gewonde na brand in flatwoning in Vlaardingen

Eenmaal ter plaatse bleek er daadwerkelijk brand te zijn in een van de woningen, waarop een 2e blusvoertuig en een hoogwerker werden gealarmeerd. In de woning bleek nog iemand aanwezig te zijn die vermoedelijk teveel rook had ingeademd. Hiervoor werd een ambulance met spoed ter plaatse gestuurd. De brand was snel onder controle waardoor verdere schade en uitbreiding werd voorkomen.