Brand portiekwoning Rotterdam

In een portiekwoning op de Indrapoerastraat in Rotterdam heeft zondagavond brand gewoed.

De hulpdiensten kregen rond kwart voor 11 de melding binnen en rukten met spoed uit. De brand was snel onder controle. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Een van de bewoners uit het zelfde portiek werd tijdens het incident onwel. Deze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.