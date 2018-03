Zeecontainers en opleggers ingericht als hennepkwekerij

Naar aanleiding van een melding van een mogelijke brand zondagmiddag heeft de politie in een loods aan de Handelsstraat meerdere hennepkwekerijen aangetroffen in speciaal ingerichte vrachtwagenopleggers en zeecontainers.

Het gaat in totaal om vijf vrachtwagenopleggers die op professionele wijze zijn ingericht als hennepkwekerij. Vier van deze opleggers stonden vol met hennepplanten. Een eerste schatting wijst op ongeveer 500 hennepplanten per oplegger. Daarnaast werden er ook vier grote zeecontainers aangetroffen die eveneens waren ingericht als kwekerij en voorzien van hennepplanten. Daarin staan circa 240 hennepplanten per zeecontainer, zo blijkt uit een eerste ruwe schatting. Na onderzoek worden alle hennepplanten en aangetroffen apparatuur geruimd.

Melding

Zondagmiddag kregen de hulpdiensten rond 15.00 uur een melding dat er sprake was van van rook en een mogelijke brand bij een loods gelegen op een industrieterrein aan de Handelsstraat. Bij controle werd geen brand aangetroffen, maar wel installaties met meerdere hennepplanten.

Onderzoek

De politie in Heerlen is samen met het Team Ondermijning Limburg een onderzoek gestart. Medewerkers van de Forensische Opsporing verrichten een technisch onderzoek in het pand. Naar verwachting zijn politiemedewerkers nog lange tijd bezig met het ruimen en ontmantelen van de aangetroffen hennepkwekerijen. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.