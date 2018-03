Imam valt Aboutaleb in preek aan

In salafistische kringen komt dat neer op een doodvonnis, zeggen experts in de Telegraaf. Terrorismebestrijder Dick Schoof van de NCTV maakt zich volgens de krant zorgen.

In een reactie zegt Aboutaleb tegenover de NOS dat hij bekend is met de uitspraken. "Het zou de imam sieren als hij zich zou inzetten voor verbinding in plaats van verdeeldheid te zaaien." De burgemeester wil verder niets kwijt over zijn veiligheid.