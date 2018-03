Politie vraagt aandacht in moordzaak Henk Baum

De recherche is volop bezig met het onderzoek naar de dood van de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode. Hij werd donderdagmiddag 22 maart 2018 doodgeschoten onder een viaduct langs de Rijksweg in Schaijk.

De technische recherche deed uitgebreid onderzoek en rondde dat sporenonderzoek vrijdagochtend 23 maart tegen 1.00 uur af. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest van het schietincident. Om daar antwoord op te krijgen wordt onder meer uitgebreid gesproken met de familie, vrienden en kennissen van het slachtoffer, een bekende van de politie.

Meerdere tips

Het vermoeden is dat hij even voor 15.00 uur werd beschoten op de plek waar hij werd gevonden. Gisteren deed het onderzoeksteam al een uitgebreide getuigenoproep, onder meer via social media. De oproep leidde tot zeker tien tips, die allemaal worden uitgezocht. Aan het onderzoek werken zo’n twintig rechercheurs.

Getuigen

Langs de plek waar Baum is gevonden komt veel verkeer. Het is heel goed mogelijk dat mensen rond 15.00 uur iets hebben gezien dat verband kan houden met de zaak. Henk Baum reed in een opvallende, lichtgrijze Porsche Panamera. Er zijn mogelijk automobilisten, fietsers, voetgangers of andere passanten die iets opvallends hebben gezien of mogelijk meer weten. Alle informatie is welkom bij het rechercheteam. Het kan zijn dat mensen rond de klok van 15.00 uur op de rijksweg opnames hebben gemaakt met bijvoorbeeld een dashcam. De recherche verzoekt deze mensen om de beelden met de politie te delen.

Vluchtauto

In de buurt van de plek waar de auto met het slachtoffer werd gevonden trof de politie een donkere Ford aan die mogelijk door de dader of daders is gebruikt. De politie wil graag weten of er mensen zijn die de auto hier eerder hebben gezien of hebben gezien wie auto daar heeft geparkeerd of mensen in de buurt van de geparkeerde auto hebben gezien.