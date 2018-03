Belastingdienst verwacht meer aangiftes voor 1 april dan vorig jaar

Voor 1 april, voor 1 juli bericht

Belastingplichtigen die voor 1 april aangifte doen, krijgen van de Belastingdienst voor 1 juli bericht. Vorig jaar deden 5,5 miljoen mensen hun aangifte in de eerste maand van de aangifteperiode. De Belastingdienst verwacht dat het dit jaar meer worden.

Digitaal aangifte doen

Zoals verwacht is ruim 99% tot op heden digitaal ontvangen. Van de mensen die aangifte hebben gedaan, deden ruim 82% dat via MijnBelastingdienst. Bijna 10% kwam digitaal binnen via fiscaal dienstverleners. Circa 7% deed dit via de aangifte-app. Een geringe hoeveelheid papieren aangiftes completeren het beeld.

Goed kijken naar je aangifte

Aangifte doen, is mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte. De Belastingdienst roept belastingplichtigen op goed te kijken naar de vooraf ingevulde gegevens. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze gegevens. Ook moeten ze deze zelf aan te vullen waar dat nodig is, met name bij de aftrekposten.

Op tijd aangifte doen

Mensen die aangifte inkomstenbelasting 2017 moeten doen, hebben hiervoor tot 1 mei de tijd. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt gegarandeerd voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.