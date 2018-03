Tankauto met vliegas gekanteld op A1 richting Hengelo

Maandag is aan het eind van de ochtend op de A1 ter hoogte van Ugchelen een vrachtwagen gekanteld waardoor het verkeer in de richting van Hengelo is gestremd. 'De chauffeur van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie maandag.

Gekanteld en dwars op de rijbaan

Het ongeluk gebeurde omstreeks 11.15 uur vlakbij de afslag Hoenderloo. Doordat de vrachtwagen dwars op de rijbaan terecht kwam is de weg in oostelijke richting volledig afgesloten. Tot hoe laat de wegafsluiting gaat duren is niet bekend.

Traumahelikopter

De chauffeur van de vrachtwagen is per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Geen gevaarlijke stoffen

De vrachtwagen vervoerde vliegas, dat is as dat bij de verbranding van onder andere steenkool normaliter meegaat met de rookgassen maar tegenwoordig moet worden opgevangen. Het leverde dan ook geen gevaar op voor de omgeving.