Dood in weiland gevonden man vermoedelijk vermiste Emil Szymborski

Maandagochtend troffen agenten in Helmond het stoffelijk overschot van een man aan op de Steenovenweg. 'Kort na 08.00 uur zagen collega’s een fiets staan in een weiland en namen poolshoogte', zo meldt de politie maandag.

Vermiste 19-jarige Emil Szymborski

'Bij de fiets troffen ze de overleden man aan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de vermiste 19-jarige Emil Szymborski die sinds januari vermist werd', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

De politie startte direct een onderzoek en de omgeving werd afgezet. Forensische rechercheurs deden sporenonderzoek. De politie kan nog niet vaststellen wat de precieze doodsoorzaak is van de overleden Emil. Er wordt nog verder onderzoek verricht waarbij de politie alle scenario’s open houdt.

Informatie

We zijn op zoek naar mensen die ons mogelijk meer kunnen vertellen. Heeft u meer informatie of heeft u iets gehoord of gezien in de nabij omgeving waar het lichaam werd aangetroffen? Bel dan met de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.