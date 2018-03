Amsterdams-Chileense man uitgeleverd en in bewaring gesteld

Vorige week woensdag is de 44-jarige Richard R. door Chili aan Nederland uitgeleverd. 'Hij is maandag aan de rechter-commissaris voorgeleid. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Om uitlevering gevraagd

De verdachte stond internationaal gesignaleerd. Het OM in Amsterdam heeft de Chileense autoriteiten om zijn uitlevering gevraagd nadat hij in oktober 2017 door de Chileense politie in een parkeergarage in de Chileense hoofdstad Santiago werd aangehouden.

Criminele organisatie

Het OM verdenkt de 44-jarige R. van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en voorbereiden van internationale drugshandel. Begin deze maand heeft het hooggerechtshof in Santiago beslist dat de verdachte aan Nederland mocht worden uitgeleverd. De rechtbank in Santiago kwam in januari van dit jaar tot dezelfde beslissing.