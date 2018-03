Politie verijdelt ontsnapping

Surailie zit een gevangenisstraf van vijftien jaar uit voor het doodschieten van Souhai Laachir in het Scheepvaartmuseum tijdens het Waterfrontfeest in mei 2013.

Zowel Surailie als het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank. Morgen - dinsdag 27 maart - staat de eerste inleidende zitting in hoger beroep in deze zaak gepland. Surailie had aangegeven naar deze zitting te willen komen, ook al zou zijn zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.

Bij de politie was concrete informatie binnengekomen dat Surailie mogelijk tijdens het transport naar of van het gerechtshof zou worden bevrijd. De rechercheurs hebben er alles aan gedaan om er achter te komen hoe de bevrijding uitgevoerd zou worden en door wie. Tijdens dit onderzoek werden bij de gevangenis waar Surailie verblijft een aantal gsm’s aangetroffen die over de muur waren gegooid. Deze waren vermoedelijk voor Surailie bestemd. Ook deze zijn nauwgezet onderzocht door de recherche.

In overleg met het OM zijn maatregelen genomen om een eventuele bevrijdingsactie te voorkomen. Uiteindelijk heeft Surailie ervoor gekozen niet naar de zitting te komen.