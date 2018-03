Nieuwe traumahelikopter voor regio Rijnmond

Maandagmiddag heeft het MMT personeel van locatie Rotterdam-Airport een testvlucht gemaakt in de nieuwe traumahelikopter.

Deze nieuwe heli zal binnenkort de huidige traumahelikopter op het vliegveld gaan vervangen. Vandaag werd er opnieuw een testvlucht gemaakt van bijna een uur over de regio. Wanneer de nieuwe heli precies in gebruik genomen zal worden is nog niet bekend.