45-jarige man uit Nieuwkoop aangehouden voor ontvoering en verkrachting

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 45-jarige man uit de gemeente Nieuwkoop van verkrachting en vrijheidsberoving. De man werd zondag 18 maart in zijn woonplaats aangehouden.

De man wordt ervan verdacht dat hij op donderdagochtend 15 maart het slachtoffer, een meerderjarige vrouw, op de Kanaaldijk West in Breukelen heeft bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Onder dwang heeft de vrouw zich vervolgens met de verdachte per auto naar verschillende locaties verplaatst. Het OM verdenkt de man ervan het slachtoffer daar meerdere keren te hebben verkracht. Na enkele uren werd de vrouw vastgebonden achtergelaten. Met hulp van passanten waarschuwde ze vervolgens de politie.

Uitgebreid en intensief onderzoek door de recherche en het Openbaar Ministerie leidde tot zondag 18 maart tot de aanhouding van de verdachte. Hij is 21 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in bewaring gesteld. Het onderzoek duurt voort.