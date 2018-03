Twee mannen aangehouden in onderzoeken naar kinderporno

Bezit en verspreiding kinderporno

Uit twee onderzoeken naar bezit en de verspreiding van kinderporno werden vele gegevensdragers van twee mannen in beslag genomen. Deze gegevensdragers (computers, laptops, smartphones etc.) werden onderzocht en op basis hiervan konden twee verdachten worden aangehouden door de rechercheurs van het TBKK. De mannen, in de leeftijd van 33 en 34 werden aangehouden op twee verschillende locaties in Noord-Holland en zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris.