Woninginbrekers crashen met gestolen auto

Agenten zagen de auto zonder verlichting op de Pieter Calandlaan rijden. Bij het zien van de politieauto verhoogde de bestuurder van de rode Toyota de snelheid en raakte bij het afslaan naar de Tutein Noltheniusstraat de macht over het stuur kwijt. De auto kwam tegen een hek in de bosjes tot stilstand.

De bestuurder rende richting de Johan Ramaerstraat en de passagier richting de Van Mourik Broekmanstraat. In de gestolen auto trof de politie een computer aan die, naar later bleek, ook bij een woninginbraak in de Ariana Nozemanstraat was buitgemaakt. De inbrekers hadden kennelijk ook de autosleutels in de woning aangetroffen en zijn er met de auto van de bewoner vandoor gegaan.