Politie op zoek naar Marokkaanse kopstukken onderwereld

Voor de tip die zorgt voor hun aanhoudingen is 25.000 euro per aanhouding uitgeloofd. Justitie denkt dat beide mannen als opdrachtgevers betrokken zijn geweest bij verschillende liquidaties.

Ridouan Taghi

Ridouan Taghi is geboren op 20 december 1977 en is dus 40 jaar oud. De politie houdt er sterk rekening mee dat Ridouan Taghi gebruik maakt van andere identiteiten. Hij wordt voor de betrokkenheid, mogelijk opdrachtgever bij liquidaties gezocht. In 2009 is Taghi uitgeschreven in Nederland en de politie weet niet waar hij sindsdien verblijft. Dat kan in het buitenland zijn bijv Marokko maar de politie sluit niet uit dat hij ook nog steeds in Nederland zou kunnen zijn of weleens komt.

Said Razzouki

Saïd Razzouki is een vriend van Ridouan Taghi. De twee kennen elkaar vanuit Utrecht waar ze allebei zijn opgegroeid hij zou nauw samenwerken met Ridouan. Hij is geboren op 1 juni 1972 en is inmiddels 45 jaar oud. Ook van hem wil de politie weten waar hij op dit moment verblijft.

Opdrachtgevers en loopjongens

Via een kroongetuige heeft de politie inzicht gekregen in wie de opdrachtgevers van een aantal liquidaties zijn geweest die de afgelopen jaren zijn gepleegd. - in de wereld laten kopstukken zoals Ridouan en Said die liquidaties uitvoeren door loopjongens. Ze schakelen loopjongens in voor snelle auto’s, er worden jongens geritseld voor wapens, en er worden weer anderen ingehuurd om de moord te plegen. Vaak hebben die loopjongens zelf geen idee voor wie ze zo’n klus opknappen, en het mislukt soms ook op een gruwelijke manier, omdat ze de verkeerde doodschieten. De politie heeft de afgelopen jaren bij verschillende zaken zulke loopjongens kunnen aanhouden, maar vaak bleven de opdrachtgevers achter de schermen buiten schot.