Man uit Schijndel veroordeeld voor bezit van grote verzameling kinderporno

De verdachte verzamelde van december 2015 tot en met februari 2016 een grote hoeveelheid kinderporno. De politie trof op zijn 2 computers 7.000 foto's en 7.300 video’s aan.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat voor de productie van kinderporno kinderen worden misbruikt en dat zij daardoor grote psychische, lichamelijke en emotionele schade oplopen. Ook kunnen de slachtoffers nog geruime tijd geconfronteerd worden met de gevolgen van het misbruik. In de praktijk is het namelijk vrijwel onmogelijk een foto of video blijvend van internet te verwijderen. De verdachte leverde een bijdrage aan de instandhouding van een markt waarop kinderporno wordt aangeboden en voor de productie waarvan (zeer jonge) kinderen worden misbruikt. De belangen van deze kinderen zijn grof verwaarloosd. De verdachte stond daar niet bij stil en had alleen aandacht voor zijn eigen seksuele behoefte.

Behandeling en controle

Om herhaling te voorkomen vindt de rechtbank het belangrijk dat de verdachtewordt behandeld. Naast de maximale taakstraf komt de rechtbank daarom niet tot een lange onvoorwaardelijke celstraf. Dit zou de inmiddels ingezette hulpverlenging namelijk doorkruisen. Bovendien acht de rechtbank het van groot belang dat de verdachte zijn baan behoudt. Zijn werk geeft hem een structuur en een goede dagbesteding. Dit alles afwegend kiest de rechtbank voor een grotendeels voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar, zodat de verdachte langere tijd kan worden gevolgd en behandeld. Aan die voorwaardelijke straf koppelt de rechtbank diverse voorwaarden. Zo krijgt de verdachte een meldplicht bij de reclassering en moet hij zijn ambulante behandeling voortzetten. Ook is hij verplicht mee te werken aan steekproefsgewijze controles van zijn digitale gegevensdragers.