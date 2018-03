Wethouder chatte seksueel getint met meisje van 16

In een vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad van Amstelveen laat de burgemeester Bas Eenhoorn weten dat wethouder Jeroen Brandes is opgestapt vanwege grensoverschrijdende contacten met een meisje van 16 jaar.

Brandes legde afgelopen vrijdag zijn functie plotseling neer. De gemeente liet weten dat dit om zwaarwegende persoonlijke reden is. Uit de vertrouwelijke brief, die in handen is van het Parool, blijkt de ware reden van zijn vertrek.

Volgens de krant heeft het slachtoffer aangifte gedaan bij de politie. Of het tot fysiek contact met het meisje is gekomen is niet bekend. Ingewijden zeggen tegenover het Parool dat Brandes gedurende zijn jaren als wethouder veel te ver is gegaan in persoonlijke chatgesprekken met het meisje van 16.