OM eist zeven maanden cel voor ontucht met patiënte

Het OM eiste dinsdag zeven maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk) tegen een 39-jarige Zoetermeerder. De man - die werkzaam was als extramuraal zorgbegeleider bij een psychiatrische instelling in diezelfde plaats – wordt ervan verdacht in 2016 meermalen seks te hebben gehad met een patiënte van die instelling.