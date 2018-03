Politie onderzoekt poging liquidatie op grens Nederland - België

Op de Nederherenweg is het Zeeuwse Sint Anna ter Muiden heeft maandag j.l. rond 16.45 uur een poging tot liquidatie plaatsgevonden. Dit gebeurde vlak bij de grens met België. De politie is een onderzoek gestart.

Omstreeks dat tijdstip kwam er uit de richting van België een zwarte auto gereden in de richting van Sint Anna ter Muiden. De auto werd achtervolgd door twee mannen op een motor.

Vlak na de grens stopt de zwarte auto en vluchtte de bestuurder uit zijn auto. Hij werd hierop direct belaagd door de duo-passagier van de motor. Door deze man werd geschoten met een vuurwapen. Enkele seconden later stapte de schutter weer achterop de motor. De motor keerde om en reed weg in de richting van België. De man uit de zwarte auto stapte in zijn voertuig en verdween in de richting Sint Anna ter Muiden. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt.

Van de motorrijder en zijn passagier is geen signalement bekend aangezien beiden een integraalhelm droegen.

Bij de politie is geen aangifte gedaan van het schietincident, dus ook de identiteit van de bestuurder van de zwarte auto is niet bekend. Van deze auto is alleen gezien dat er Belgische kentekenplaten opzaten.