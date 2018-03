Twaalf jaar geëist voor met pistoolmitrailleur doodschieten man (24)

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam 12 jaar cel geëist tegen een 21-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt op 10 oktober 2016 op de Meibergdreef in Amsterdam Zuidoost een 24-jarige man met een pistoolmitrailleur te hebben neergeschoten.

Pistoolmitrailleur

Korte tijd later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. De verdachte, die deel leek uit te maken van een groepje van zeven jongeren, heeft bekend de man met een pistoolmitrailleur te hebben neergeschoten.

Beelden

Snel na de schietpartij is op grond van getuigenverklaringen een burgernet-actie gestart. Ook bleken er beelden beschikbaar waarop het groepje jongeren - onder wie de vermoedelijke dader - zichtbaar was. Geen van deze jongeren heeft zich uit eigen beweging gemeld nadat er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de schietpartij was besteed. Na grondig recherchewerk volgden op 1 januari 2017 de eerste aanhoudingen.

Ruzie in snackbar

Onderzoek heeft uitgewezen dat op die bewuste avond van 10 oktober 2016 het slachtoffer in een snackbar ruzie had gekregen met een paar jongens. Even later ontstond er ook buiten de snackbar een opstootje waarbij het latere slachtoffer een van de jongens mogelijk met een schroevendraaier in zijn wang zou hebben gestoken. De verdachte zou zich nadat die jongen was gestoken bij het groepje hebben gevoegd. Even later rende de verdachte op het slachtoffer af en schoot.

DNA-sporen

Diverse getuigenverklaringen wijzen in de richting van de verdachte als de schutter. Op het wapen dat op de plaats van de schietpartij is aangetroffen zijn DNA-sporen aangetroffen zowel van het slachtoffer dat gestoken is als dat van de verdachte.

Geen noodweer

De verdachte heeft verklaard dat hij bang was dat het later neergeschoten slachtoffer hem met een mes zou steken. Daarnaast heeft de verdachte echter ook verklaard geen mes bij die mogelijke aanvaller te hebben gezien. Al met al concludeert de officier van justitie dat er geen sprake is geweest van een noodweersituatie, waarin de verdachte geen andere keus zou hebben gehad dan uit zelfverdediging te schieten.

Zwaar bewapend

Bij het bepalen van de strafeis heeft de officier meegewogen dat verdachte niet eerder is veroordeeld. Ook heeft de officier rekening gehouden met het feit dat verdachte blijk heeft gegeven van spijt en berouw. “Maar”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir, “verdachte heeft er voor gekozen om zwaar bewapend de straat op te gaan en zich te bemoeien met een conflict waar hij niets mee van doen had. Gelet de ernst van deze feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan is slechts een gevangenisstraf van langdurige aard aan de orde.”

Tweede verdachte

Een tweede verdachte in deze zaak, een 20 jarige man, zal zich later dit jaar voor de rechter moeten verantwoorden. De zaken van de andere vijf mannen die in verband met deze schietpartij aangehouden zijn geweest, zijn wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.