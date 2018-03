Asbest in make-up gevonden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beginnen een onderzoek naar asbest in talkhoudende producten waaronder make-up. Aanleiding is de recente vondst van asbest in twee make-upproducten van het merk Claire’s door de ILT.

Het gaat om compact poeder en een set contour poeder in acht kleuren. De inspectie heeft deze producten direct uit de verkoop laten halen door Claire’s. Het bedrijf zal gevraagd worden producten die dezelfde grondstoffen bevatten als de poeders, uit voorzorg uit de handel te nemen totdat nader onderzoek aangeeft of hier ook asbest in zit. In Nederland geldt een asbestverbod vanwege gezondheidsrisico’s: het is verboden producten met asbest te bezitten of te verhandelen.

De ILT heeft de poeders laten onderzoeken na een signaal uit de Verenigde Staten dat deze asbest zouden bevatten. In de compact poeder is 2% tot 5% asbest aan getroffen, in elke kleur contour poeder 0,1 % tot 2% asbest. Dit zijn lage concentraties maar bij gebruik van dit product zijn gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten.

Het type asbest is tremoliet. Het asbest is niet hechtgebonden; de asbestvezels kunnen vrijkomen bij gebruik van het poeder. Over de invulling van het bredere onderzoek naar asbest in talkhoudende producten maken de NVWA en de ILT zo snel mogelijk onderling afspraken.