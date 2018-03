Elk uur nieuw geval van agressie tegen politie

In 2017 kregen politieambtenaren 9101 keer te maken met verbaal en fysiek geweld. Vooral bij ongeplande aanhoudingen (2423 keer) en in het uitgaansleven (993 keer) lopen agenten risico om zelf met agressie te worden geconfronteerd. ‘Elk uur krijgt er ergens in Nederland een agent te maken met een vorm van agressie.’

Bij geweld moet niet alleen worden gedacht aan fysiek geweld als slaan en schoppen. Agenten krijgen ook veel te maken met verbaal geweld. De helft van het aantal ingevoerde geweldsmeldingen tegen politieambtenaren betreft bedreiging en belediging. Ruud Verkuijlen is programmamanager GTPA (Geweld tegen politieambtenaren) bij de politie. Hij benadrukt nog eens dat elke vorm van agressie of geweld tegen politiemensen onacceptabel is. ‘Niet alleen tegen fysiek geweld, ook tegen beledigingen en bedreigingen treden we op. Al ons optreden staat ten dienste van de burger voor een veiligere samenleving. Ondermijning van deze taak, betekent ondermijning van onze samenleving.’

Elk uur een zaak

Ruim 9100 meldingen per jaar van geweld tegen politieambtenaren. Dat betekent dat er wekelijks 175 keer geweldtegen de politie wordt gebruikt. ‘Om het nog inzichtelijker te maken; dat zijn 25 geweldszaken per dag’, verduidelijkt Verkuijlen. ‘Oftewel, elk uur krijgt er ergens in Nederland een agent te maken met een vorm van agressie.’

Hij benadrukt dat geweld tegen politieambtenaren niet is toe te schrijven aan een specifieke dadergroep. ‘We zien dat dit geweld in alle lagen van de bevolking en in uiteenlopende situaties voorkomt. Van een jonge kerel die agressief wordt tijdens het uitgaan tot een ogenschijnlijk keurige huisvader die bekeurd wordt voor een verkeersovertreding.’

Maatschappelijk debat

Verkuijlen vindt dan ook dat we in de samenleving met elkaar in gesprek moeten over wat we nog normaal vinden. Hij signaleert dat er steeds minder respect lijkt te zijn voor het bevoegd gezag. ‘Men vergeet soms blijkbaar dat er achter elk uniform een gewoon mens van vlees en bloed zit. Die zijn werk doet in dienst van de maatschappij en altijd klaar staat voor een veilige samenleving. Die mensen moeten we beschermen.’

Daar ligt ook een taak voor de eigen organisatie. Geweld tegen politiemensen heeft een directe relatie met verzuim. ‘Agressie en geweld hebben mentaal en fysiek een grote impact. Het is van belang dat we deze collega’s goed ondersteunen. Vanuit de korpsleiding is daar nadrukkelijk aandacht voor. We proberen waar mogelijk deze mensen weer op weg te helpen.’

Verkuijlen ziet gelukkig ook veel steun voor het werk van politiemensen. Na heftige incidenten tonen bezorgde burgers hun medeleven en afkeuring via social media, kaartjes en bloemen, die soms worden bezorgd bij het politiebureau. ‘Dat is mooi om te ervaren en doet de betrokken medewerkers altijd veel goed. Juist daarom denk ik dat we het maatschappelijk debat moeten blijven voeren over de verschillende sentimenten die leven: waarom keurt de een geweld tegen politiemensen hartgrondig af en lijkt een ander het bijna normaal te vinden?’