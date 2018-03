Voetganger (35) overleden na aanrijding in Leiden

Een 35-jarige man, woonplaats nog onbekend, is in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 maart overleden na een verkeersongeval op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden.

Woensdag 28 maart, even na 01.00 uur, kreeg de politie de melding dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de Willem de Zwijgerlaan/Schipholweg tussen een auto en een voetganger. Ambulancepersoneel startte direct met reanimeren waarna het slachtoffer, de voetganger, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed de man korte tijd later. De 25-jarige automobilist uit Leiden was niet gewond.