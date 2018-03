Douane vindt 155 kilo cocaïne tussen bananen

De container was uit Ecuador aangekomen in de Rotterdamse haven. De lading was bestemd voor een groente- en fruitbedrijf in Nederland. De drugs zaten verstopt in verschillende tassen tussen de bananen.

Het Harcteam, een samenwerkingsverband tussen OM, Douane, Zeehavenpolitie en Fiod heeft de zaak in onderzoek.