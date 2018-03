Talpa Network neemt het ANP over

Talpa-eigenaar John de Mol ziet de grote betekenis van het ANP voor alle mediabedrijven in Nederland en daarmee voor het journalistieke landschap. “Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern cross-mediabedrijf op de Nederlandse markt. Met de acquisitie van het ANP voegen we daar onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan toe. Daar ben ik erg blij mee. Op het terrein van de nieuwsvoorziening in dit land ken ik geen sterker merk dan het ANP als je denkt aan snelheid en feitelijke juistheid. Uitgerekend in deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren. Wij gaan het ANP een vooraanstaande en speciale plek geven binnen Talpa Network.”

Met de verkoop komt er voor de Vereniging Veronica een eind aan haar betrokkenheid bij het ANP. Yoeri Albrecht, voorzitter van Vereniging Veronica, is uiterst tevreden met de ontwikkelingen binnen het bedrijf en hoe het ANP de rol van nieuws, in een zeer veranderend nieuwslandschap, heeft weten te behouden en versterken. Hij is trots op de rol die Veronica de afgelopen jaren in dat proces heeft kunnen spelen. “Het ANP is van groot belang voor de Nederlandse journalistiek en is een efficiënte nieuwsmaker die mediabedrijven voorziet van kwalitatief, feitelijk juist nieuws. Dat is voor de klanten van economisch belang en voor de samenleving als geheel levert het ANP een bijdrage aan de pluriformiteit van de pers. Veronica is blij dat de nieuwe eigenaar dit geheel onderschrijft.”