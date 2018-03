Drie willekeurige personen neergestoken in Amsterdam

Eerste slachtoffer

'De verdachte is door de politie aangehouden. De recherche zoekt getuigen van dit incident', aldus de politie. Rond 23.00 uur rijdt het eerste slachtoffer op zijn snorfiets op de Jan Evertsenstraat als uit het niets een man voor hem springt. Het slachtoffer moet hierdoor stoppen. De man beveelt dat het slachtoffer zijn snorfiets aan hem afstaat. Wanneer het slachtoffer dit niet meteen doet, wordt hij gestoken. Het slachtoffer blijft gewond achter op straat.

Tweede slachtoffer

De verdachte loopt vervolgens door en stapt op een andere snorfietser af. Wederom eist de verdachte dat de snorfiets wordt afgestaan en ook hier steekt hij als het bevel niet direct wordt opgevolgd. Dit slachtoffer rijdt weg en rijdt direct door naar het ziekenhuis.

Derde slachtoffers

Ondertussen heeft de verdachte de bestuurder van een auto aangesproken. Hij dwingt de bestuurder zijn auto af te staan. Wanneer de bestuurder uit zijn auto stapt, wordt ook hij door de verdachte gestoken. De verdachte gaat er daarna vandoor en laat het slachtoffer achter.

Camerabeelden

Zodra de melding van het steekincident bij de meldkamer binnen komt, wordt er via camerabeelden naar de verdachte uitgekeken. Al snel wordt hij gezien en kan hij gevolgd worden. Politie-eenheden worden naar de verdachte gedirigeerd waarna hij in de Witte de Withstraat is aangehouden. Op de camerabeelden is ook te zien dat de verdachte voor zijn aanhouding iets weggooit. Dit voorwerp, naar later bleek een mes, treffen agenten aan en nemen dit in beslag.

Verdachte en slachtoffers

De verdachte, een 32-jarige man uit Apeldoorn, zit vast. Het eerste en derde slachtoffer zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis, het tweede slachtoffer is op eigen gelegenheid naar een ziekenhuis gegaan. Alle drie verkeren buiten levensgevaar.

Onderzoek

De recherche heeft het steekincident in onderzoek en wil graag spreken met eventuele andere betrokkenen en/of getuigen. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken of weet u meer over de toedracht van dit incident neem dan contact op via 0900-8844.