Echtpaar en dochters vastgebonden bij woningoverval Rosmalen

Drie gemaskerde mannen

Tegen 23.00 uur kreeg de politie een melding van de overval. Rond 21.00 uur drongen zeker drie gemaskerde mannen de woning binnen. Ze bedreigden de twee aanwezige bewoners met een vuurwapen en bonden het echtpaar vast. Met twee dochters die kort daarna binnen kwamen gebeurde hetzelfde.

Huis langere tijd doorzocht

Het huis werd langere tijd doorzocht en uiteindelijk gingen de daders ervandoor met onder meer geld en sieraden. Geen van de vier slachtoffers raakte gewond, maar iedereen is erg geschrokken van wat hun is overkomen.

Onderzoek

Specialisten van de politie doen uitgebreid sporenonderzoek in de woning. Daarnaast wordt met mensen uit de buurt gesproken. Camerabeelden uit de omgeving worden opgevraagd en geanalyseerd. Mogelijk is er iets op te zien dat het team verder kan helpen. De daders zijn er vermoedelijk vandoor gegaan in een auto, maar het niet duidelijk in welke richting ze zijn gevlucht. De recherche houdt er rekening mee dat er meer dan drie daders waren en is dringend op zoek naar mensen die meer weten.

Informatie

De politie komt graag in contact met mensen die iets van de overval hebben meegekregen. Alle informatie is welkom bij het rechercheteam, dat bereikbaar is op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.