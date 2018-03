Werkstraf voor dronken schipper na dodelijke aanvaring

Woensdag is voor de rechtbank in Amsterdam een 51-jarige Oostenrijker veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur wegens een dodelijk vaarongeval in juni 2017. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Alcohol

'Het openbaar ministerie (OM) had 240 uur geëist. De rechtbank acht bewezen dat de Oostenrijker onder invloed van alcohol op 13 juni 2017 in Ouderkerk aan de Amstel tegen een brug is aangevaren. Daarbij kwam een 68-jarige vriend van de man om het leven', aldus de rechtbank.

Verlies vriend

De rechtbank heeft in de hoogte van de straf meegewogen dat de Oostenrijker onder invloed van alcohol voor het eerst een boot heeft bestuurd. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met de aanzienlijke emotionele gevolgen van het feit voor de 51-jarige man. Hij moet het verlies van zijn vriend zijn leven lang meedragen.

Vakantie in Nederland

Samen met zes vrienden was de 51-jarige man op vakantie in Nederland. Ze hadden een pleziervaartuig in Vinkeveen gehuurd waar geen vaarbewijs voor nodig was. De groep vrienden was van plan naar Amsterdam te varen, daar een paar dagen te blijven en weer terug te varen naar Vinkeveen.

Hoogte brug verkeerd ingeschat

Op de Amstel heeft de Oostenrijker bij het naderen van een brug onvoldoende snelheid verminderd en de hoogte van de brug verkeerd ingeschat. De bovenzijde van het pleziervaartuig kwam in botsing met de brug waarbij de 68-jarige vriend van de schipper bekneld raakte tussen het vaartuig en de brug. Hij raakte zwaargewond en is door bloedverlies ter plaatse overleden.

Blaastest

Tegen de gealarmeerde politieagenten heeft de 51-jarige Oostenrijker verklaard dat hij op het moment van de aanvaring de schipper van het vaartuig was. De verbalisanten merkten dat hij naar alcohol rook en hebben hem een blaastest afgenomen. Hieruit bleek dat de Oostenrijker teveel alcohol had genuttigd, twee keer de toegestane hoeveelheid. De schipper verklaarde zelf tegen de agenten drie halve liters bier te hebben gedronken.