Dode man aangetroffen in Ertveldplas in Den Bosch

De politie in Den Bosch is een onderzoek gestart na de vondst afgelopen maandagavond van het stoffelijk overschot van een nog onbekende man in het water van de Ertveldplas. 'Wij zijn een onderzoek gestart naar zijn identiteit en de doodsoorzaak', zo heeft de politie laten weten

Melding vissers

Rond 20.00 uur meldden vissers dat ze in de Ertveldplas een lichaam zagen drijven. Met de hulp van de brandweer werd het lichaam aan wal gebracht. Al snel was duidelijk dat de man al langere tijd in het water had gelegen. Hij werd overgebracht naar het mortuarium, waar een eerste schouw plaatsvond. De concrete doodsoorzaak of de identiteit van de man kon echter nog niet worden vastgesteld. Vandaag, woensdag 28 maart, vindt bij het N.F.I. in Den Haag sectie op het lichaam plaats.

Identificatie is lastig

Tot op dit moment is dus nog niet duidelijk wie de man is of wat er met hem is gebeurd. Een team van rechercheurs is er sinds maandagavond mee bezig om hier duidelijkheid over te krijgen. Er zijn enkele indicaties wie hij mogelijk zou kunnen zijn, maar mede door de staat van het gevonden lichaam is snelle identificatie niet mogelijk.

Hoe in water terecht gekomen

De politie wil graag weten wanneer, waar en onder welke omstandigheden de man in het water terecht is gekomen. Zijn er mogelijk spullen van hem op de kant achter gebleven? Misschien zijn er mensen die iets hebben gezien of in de afgelopen tijd ergens langs de Ertveldplas goederen hebben gevonden die de politie kunnen helpen in het onderzoek. Meld het dan bij de recherche in Den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844.